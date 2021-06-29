В Украине 30 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы

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Ракурс

Погода в Украине 30 июня предусматривает отсутствие осадков ночью, а также отдельные кратковременные дожди и грозы днем ​​в большинстве регионов.

Температура воздуха ночью составит +14…+19°, днем — +27…+33°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 30 июня будет без осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +16…+18°, днем — +28…+30°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет без осадков ночью. Днем ожидаются дожди, возможны грозы и град. Ночью и утром также будет наблюдаться слабый туман. Столбики термометров ночью опустятся до +15…+17°, днем — поднимутся до +29…+31°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с, утром и днем — шквал 15−20 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Термометры ночью покажут +16…+18°, днем — 29…+31°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре также будет без осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Ночью температура воздуха составит +16…+18°, днем — 29…+31°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 30 июня будет без осадков, переменная облачность. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +16…+18° ночью и +27…+29° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье будет без осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Ожидается температура воздуха +17…+19 ° ночью и +31…+33° днем. Ветер западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 30 июня будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.