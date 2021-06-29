Леонид Кравчук, фото: Yakaboo

https://racurs.ua/n156765-kravchuku-sdelali-operaciu-na-serdce-arestovich.html

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Леониду Кравчуку, первому президенту Украины и представителю нашего государства в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), сделали операцию на сердце.

Об этом сообщает издание «Лига.нет» со ссылкой на представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестович.

Да. Он просил не комментировать ничего, кроме самого факта, — отметил Арестович.

Отмечается, что состояние 87-летнего Кравчука его окружение не комментирует. Также не известно, сможет ли он продолжить работу в ТКГ.

По информации ТСН, операция была плановой и прошла без побочных проблем, Кравчук находится в больничной палате и восстанавливается после операции.

Кравчук уже не впервые обращается к хирургу из-за проблем с сердцем — в 2017 году ему делали стентирование сердца.

Ранее издание «Суспільне» со ссылкой на пресс-секретаря Леонида Кравчука Оксана Сибирцеву сообщало, что первый президент Украины 28 июня пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-летия принятия Конституции из-за плохого состояния здоровья. Отмечалось, что врачи запретили Кравчуку любые нагрузки.

Напомним, в начале июня Кравчук в одном из интервью процитировал дневники Олеся Гончара, в которых писатель называл Донбасс «раковой опухолью».

Источник: «Лига.нет», ТСН, «Суспільне»