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Ракурс
Компания SpaceX отложила запуск спутников из-за самолета в небе, фото: NASA

Самолет в небе помешал SpaceX запустить спутники (ИНФОГРАФИКА)

29 июн 2021, 23:33
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SpaceX, частная американская космическая компания, в последний момент отложила запуск ракеты со спутниками в рамках миссии Transporter-2 из-за самолета, который появился в небе.

Об этом сегодня, 29 июня, сообщила пресс-служба компании.

Таким образом, теперь команда готовится использовать завтра, 30 июня, резервную возможность запуска.

Какой именно самолет помешал запуска и что заставило пилотов залететь в закрытую зону, не уточняется. Согласно данным сервиса Flightradar, это был «Боинг-737» одного из ведущих американских лоукостеров Southwest Airlines.


Ракета, которую сегодня планировала запустить SpaceX, должна была вывести на орбиту 88 спутников.

Напомним, в конце мая компания SpaceX осуществила сотый успешный запуск своей «космической маршрутки».

Источник: Ракурс


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