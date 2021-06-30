Украинцы не смогут прилететь на матч против Англии в четвертьфинале Евро. Фото: Сегодня

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Болельщики из Украины не смогут прилететь на матч против Англии в четвертьфинале чемпионата Европы 2020 года, который пройдет в итальянском Риме.

УЕФА обновила правила посещения матчей именно для болельщиков из Украины и Англии. Там указывается, что футбольных фанов, которые планируют прибыть в Рим ради футбольного матча, не пустят в Италию из-за действующих ограничений, которые введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Отмечается, что власти Италии продолжают не пускать в страну граждан третьих стран, которые хотят въехать по «необязательным» причинам вроде работы. Поэтому национальной сборной Украины по футболу в следующем матче придется надеяться на поддержку местной диаспоры и заробитчан. Их на стадион будут пускать.

Англичан на матч тоже не пустят, поскольку им въезд без карантина в Италию также запрещен. Кроме того, с 28 июня были ужесточены правила посещения страны британцами в связи с распространением COVID-штамма «Дельта».

Как известно, матч Украина-Англия состоится 3 июля в Риме.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. На Евро-2020 команда Андрея Шевченко в тяжелом поединке одолела сопротивление шведов со счетом 2:1. Таким образом Украина попала в восьмерку лучших команд Евро.