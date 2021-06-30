Українці не зможуть прилетіти на матч проти Англії в чвертьфіналі Євро. Фото: Сегодня

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Вболівальники з України не зможуть прилетіти на матч проти Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи 2020 року, який пройде в італійському Римі.

УЄФА оновила правила відвідування матчів саме для вболівальників з України та Англії. Там вказується, що футбольних фанів, які планують прибути до Риму заради футбольного матчу, не пустять до Італії через чинні обмеження, які запроваджені через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Зазначається, що влада Італії продовжує не пускати в країну громадян третіх країн, які хочуть в’їхати з «необов'язкових» причин на зразок роботи. Тому Національній збірній України з футболу в наступному матчі доведеться надіятися на підтримку місцевої діаспори та заробітчан. Їх на стадіон пускатимуть.

Англійців на матч теж не пустять, оскільки їм в’їзд без карантину до Італії також заборонений. Крім того, з 28 червня були посилені правила відвідування країни британцями у зв’язку з поширенням COVID-штаму «Дельта».

Як відомо, матч Україна — Англія відбудеться 3 липня в Римі.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи. На Євро-2020 команда Андрія Шевченка у важкому поєдинку здолала опір шведів з рахунком 2:1. Таким чином Україна потрапила до вісімки найкращих команд Євро.