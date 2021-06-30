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Ракурс
Злива та град наробили лиха в Запоріжжі. Фото: ДСНС

Повалені дерева та величезний град — Запоріжжя постраждало від шторму

30 чер 2021, 08:48
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Запоріжжя 29 червня потерпало від складних погодних умов — сильний вітер валив дерева, град та злива призвели до підтоплень.

Внаслідок несприятливих погодних умов випала велика кількість опадів, а пориви шквального вітру сягали до 15−20 м/с. На вулиці Шкільній рятувальники розпиляли та прибрали два дерева з проїзних частин, які впали на автівки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Запорізькій області.

Через негоду підтопило підвальні приміщення на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному. Крім того, водою залило на території приватних домоволодінь та прибудинкові території у місті Пологи.

Злива та град наробили лиха в Запоріжжі. Фото: ДСНС

Злива та град наробили лиха в Запоріжжі. Фото: ДСНС


Нагадаємо, 26 червня гігантський град налякав жителів в Бучанському районі Київщини — крижані брили розміром із куряче яйце закидали городи та будинки. Люди у соцмережах поскаржилися, що льодові кульки понівечили їхні автівки.

Джерело: Ракурс


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