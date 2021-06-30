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Ракурс
Ливень и град наделали беды в Запорожье. Фото: ГСЧС

Поваленные деревья и огромный град — Запорожье пострадало от шторма

30 июн 2021, 08:48
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Запорожье 29 июня страдало от сложных погодных условий — сильный ветер валил деревья, град и ливень привели к подтоплениям.

В результате неблагоприятных погодных условий выпало большое количество осадков, а порывы шквального ветра достигали до 15−20 м/с. На улице Школьной спасатели распилили и убрали два дерева с проезжих частей, которые упали на машины. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

Из-за непогоды подтопило подвальные помещения на улицах Иванова, Моторостроителей, набережной и проспекте Собороном. Кроме того, водой залило на территории частных домовладений и придомовые территории в городе Пологи.

Ливень и град наделали беды в Запорожье. Фото: ГСЧС

Ливень и град наделали беды в Запорожье. Фото: ГСЧС


Напомним, 26 июня гигантский град напугал жителей в Бучанском районе Киевщины-ледяные глыбы размером с куриное яйцо забрасывали огороды и дома. Люди в соцсетях пожаловались, что ледовые шарики повредили их машины.

Источник: Ракурс


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