Ливень и град наделали беды в Запорожье. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n156769-povalennye-derevya-i-ogromnyy-grad-zaporoje-postradalo-ot-shtorma.html

Ракурс

Запорожье 29 июня страдало от сложных погодных условий — сильный ветер валил деревья, град и ливень привели к подтоплениям.

В результате неблагоприятных погодных условий выпало большое количество осадков, а порывы шквального ветра достигали до 15−20 м/с. На улице Школьной спасатели распилили и убрали два дерева с проезжих частей, которые упали на машины. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

Из-за непогоды подтопило подвальные помещения на улицах Иванова, Моторостроителей, набережной и проспекте Собороном. Кроме того, водой залило на территории частных домовладений и придомовые территории в городе Пологи.

Напомним, 26 июня гигантский град напугал жителей в Бучанском районе Киевщины-ледяные глыбы размером с куриное яйцо забрасывали огороды и дома. Люди в соцсетях пожаловались, что ледовые шарики повредили их машины.