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Ракурс
Град на Киевщине. Фото: Facebook

Гигантский град выпал под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)

26 июн 2021, 21:30
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Град под Киевом напугал местных жителей — ледяные глыбы размером с куриное яйцо забросали огороды и дома людей.

Гигантский град увидели в Бучанском районе Киевской области. Фотографиями этого необычного погодного явления пользователи поделились в соцсетях.

Град на Киевщине. Фото: Facebook


Град на Киевщине. Фото: FacebookВ частности, град выпал в селах Бобрица, Белогородка, Заборье и в Боярке. Местные жители пожаловались, что ледовые шарики разбили стекла в их автомобилях.

Град на Киевщине. Фото: Facebook


Сначала с неба упала градина! Мы ее даже успели рассмотреть. Как замороженная в специальной форме, идеальная, симметричная, цветочный рисунок с крестом посередине. А потом их посыпалось столько, — написала в Facebook Татьяна Каменская.




Град на Киевщине. Фото: Facebook
Напомним, ранее мы сообщали, что дождь в Ялте снова затопил улицы и превратил город в крымскую «Венецию». В первой половине субботы, 26 мая, уровень воды поднялся на высоту легковых авто.

Источник: Ракурс


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