Град на Киевщине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n156667-gigantskiy-grad-vypal-pod-kievom-foto.html

Ракурс

Град под Киевом напугал местных жителей — ледяные глыбы размером с куриное яйцо забросали огороды и дома людей.

Гигантский град увидели в Бучанском районе Киевской области. Фотографиями этого необычного погодного явления пользователи поделились в соцсетях.









В частности, град выпал в селах Бобрица, Белогородка, Заборье и в Боярке. Местные жители пожаловались, что ледовые шарики разбили стекла в их автомобилях.





Сначала с неба упала градина! Мы ее даже успели рассмотреть. Как замороженная в специальной форме, идеальная, симметричная, цветочный рисунок с крестом посередине. А потом их посыпалось столько, — написала в Facebook Татьяна Каменская.









Напомним, ранее мы сообщали, что дождь в Ялте снова затопил улицы и превратил город в крымскую «Венецию». В первой половине субботы, 26 мая, уровень воды поднялся на высоту легковых авто.