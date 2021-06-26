Град на Київщині. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n156667-gigantskyy-grad-vypav-pid-kyievom-foto-video.html

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Град під Києвом налякав місцевих жителів — крижані брили розміром із куряче яйце закидали городи та домівки людей.

Гігантський град побачили в Бучанському районі Київщини. Світлинами цього незвичайного погодного явища користувачі поділилися в соцмережах.











Зокрема, град випав у селах Бобриця, Білогородка, Забір’я та в Боярці. Місцеві мешканці поскаржилися, що льодові кульки понівечили їхні автівки.





Спочатку з неба впала градина! Ми її навіть встигли розглянути. Наче заморожена в спеціальній формі, ідеальна, симетрична, квітковий малюнок із хрестом посередині. А потім їх посипалося стільки, — написала у Facebook користувачка Тетяна Каменська.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дощ у Ялті знову затопив вулиці та перетворив місто на кримську «Венецію». У першій половині суботи, 26 травня, рівень води піднявся на висоту легкових авто.