Перше чітке зображення «колиски» зірок показали астрономи. Фото: The Astrophysical Journal

https://racurs.ua/ua/n156666-pershe-chitke-zobrajennya-kolysky-zirok-pokazaly-astronomy.html

Ракурс

Космос продовжує дивувати незвичайними явищами. Дослідники змогли вперше отримати чітке зображення області, де народжуються зірки.

Більшу частину необхідних даних астрономи зібрали завдяки летючій інфрачервоній обсерваторії SOFIA. Результати їхньої обробки та дивовижні знімки опубліковані в журналі The Astrophysical Journal.

Команда астрономів вивчала туманність RCW 49 в найширшому діапазоні довжин хвиль — від високоенергетичних гамма-променів до слабкого радіовипромінювання. Туманність RCW 49 є досить молодою. Вона розташована в Чумацькому Шляху на відстані майже 14 тис. світлових років від Землі та складається з міжзоряного пилу. Маючи радіус усього близько 350 світлових років у ній міститься понад 2,2 тис. зірок. Не менш 300 з них мають навколо себе газопилові диски, де може відбуватися формування планетних систем.



Вестерлунд 2, своєю чергою, це зоряне скупчення віком близько двох мільйонів років у межах RCW 49. Це скупчення цікаве насамперед своєю «бульбашкою» газу. Він являє собою головну ударну хвилю зоряного вітру, що випускається молодими масивними зірками.

Уточнюючи будову досліджуваного об'єкта, вчені виявили, що близько мільйона років тому ця бульбашка луснула з одного боку. Ймовірно, це сталося через втрату енергії речовиною в процесі розширення. Однак 200−300 тис. років тому з’явилася ще одна масивна молода зірка, і тепер вона знову розганяє речовину Вестерлунда 2. Причиною цьому послугував високий вміст іонів вуглецю в «бульбашці». Вони добре помітні в далекому інфрачервоному діапазоні, що дозволяє завдяки ефекту Доплера з великою точністю виміряти швидкість руху плазми.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що телескоп Hubble припинив працювати ще два тижні тому — фахівці NASA ніяк не можуть повернути його до ладу.

Джерело: The Astrophysical Journal