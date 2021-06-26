Первое четкое изображение «колыбели» звезд показали астрономы. Фото: The Astrophysical Journal

https://racurs.ua/n156666-pervoe-chetkoe-izobrajenie-kolybeli-zvezd-pokazali-astronomy.html

Ракурс

Космос продолжает удивлять необычными явлениями. Исследователи смогли впервые получить четкое изображение области, где зарождаются звезды.

Большую часть необходимых данных астрономы получили при помощи летающей инфракрасной обсерватории SOFIA. Результаты их обработки и впечатляющие снимки опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Команда астрономов изучала туманность RCW 49 в самом широком диапазоне длин волн — от высокоэнергетических гамма-лучей до слабого радиоизлучения. Туманность RCW 49 является довольно молодой. Она находится в Млечном Пути на расстоянии почти 14 тыс. световых лет от Земли и состоит из межзвездной пыли. При радиусе всего около 350 световых лет в ней содержится более 2,2 тыс. звезд. Не менее 300 из них имеют вокруг себя газопылевые диски, где может происходить формирование планетных систем.

Вестерлунд 2, в свою очередь, это звездное скопление возрастом около двух миллионов лет в пределах RCW 49. Это скопление интересно в первую очередь своим «пузырем» газа. Он представляет собой головную ударную волну звездного ветра, испускаемого молодыми массивными звездами.

Уточняя строение изучаемого объекта, ученые обнаружили, что около миллиона лет назад этот пузырь лопнул с одной стороны. Вероятно, это произошло из-за потери энергии веществом по мере расширения. Однако 200−300 тысяч лет назад появилась еще одна массивная молодая звезда, и теперь она снова разгоняет вещество Вестерлунда 2. Причиной этому послужило высокое содержание ионов углерода в «пузыре». Они хорошо заметны в дальнем инфракрасном диапазоне, что позволяет за счет эффекта Доплера с большой точностью измерить скорость движения плазмы.

Напомним, ранее мы сообщали, что телескоп Hubble перестал работать еще две недели назад — специалисты NASA никак не могут вернуть его в строй.

Источник: The Astrophysical Journal