Вихід України в чвертьфінал Євро-2020 прокоментував Андрій Шевченко. Фото: Павло Кубанов

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Вихід Національної збірної України до чвертьфіналу чемпіонату Європи 2020 року прокоментував головний тренер Андрій Шевченко.

За словами наставника, під час матчу було вирішено и убезпечити фланги. Півзахисникам дали установку працювати дуже багато, а позицію Андрія Ярмоленка перебудували. Команда «жовто-синіх» повністю виконала установку тренера. Про це Андрій Шевченко заявив на післяматчевій прес-конференції, передає прес-служба Української асоціації футболу та Sport.ua.

Ми не поспішали, переводили з флангу на фланг. Перший забитий м’яч: передача з одного флангу на інший і відмінне завершення від Олександра Зінченка. У додатковий час дотиснули, забили на останніх хвилинах, — розповів Шевченко.

Відсутність Малиновського в старті матчу й появу Зінченка зліва в захисті тренер пояснив тим, що в у команди немає проблем з нестандартними рішеннями.

Прокоментував він і травму Артема Бєсєдіна. Тренерський штаб надіється, що колінні зв’язки форварда не пошкоджені, оскільки удар був дуже серйозним. Він зазначив, що «хлопці будуть грати проти Англії ще й за Бєсєдіна».

Вдячний усім, хто прийшов нас підтримати. Приїхала моя сім’я, мої діти. Я дуже хотів досягти цього результату. Дякую своїй команді за ті сили, що вони витратили. За той героїзм, що вони продемонстрували. Дякую нашому президенту. Він подзвонив і підтримав команду. Це для нас дуже важливо, ми знаємо, що за нас вболівають. Команда заслужила своєю грою і віддачею любов України, — резюмував тренер.



Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи. На Євро-2020 команда Андрія Шевченка у важкому поєдинку здолала опір шведів з рахунком 2:1. Україна — у вісімці найкращих команд Євро і 3 липня в Римі зіграє проти Англії.

Джерело: Sport.ua