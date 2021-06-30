Выход Украины в четвертьфинал Евро-2020 прокомментировал Андрей Шевченко. Фото: Павел Кубанов

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Ракурс

Выход сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы 2020 года прокомментировал главный тренер Андрей Шевченко.

По словам наставника, во время матча было решено и обезопасить фланги. Полузащитникам дали установку работать очень много, а позицию Андрея Ярмоленко перестроили. Команда «желто-синих» полностью выполнила установку тренера. Об этом Андрей Шевченко заявил на послематчевой пресс-конференции, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола и Sport.ua.

Мы не спешили, переводили с фланга на фланг. Первый забитый мяч: передача с одного фланга на другой и отличное завершение от Александра Зинченко. В дополнительное время дожали, забили на последних минутах, — рассказал Шевченко.

Отсутствие Малиновского в старте матча и появление Зинченко слева в защите тренер объяснил тем, что у команды нет проблем с нестандартными решениями.

Прокомментировал он и травму Артема Беседина. Тренерский штаб надеется, что коленные связки форварда не повреждены, поскольку удар был очень серьезным. Он отметил, что «ребята будут играть против Англии еще и за Беседина».

Благодарен всем, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, мои дети. Я очень хотел достичь этого результата. Спасибо своей команде за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали. Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Это для нас очень важно, мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины, — резюмировал тренер.



Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. На Евро-2020 команда Андрея Шевченко в тяжелом полете одолела сопротивление шведов со счетом 2:1. Украина — в восьмерке лучших команд Евро и 3 июля в Риме сыграет против Англии.

Источник: Sport.ua