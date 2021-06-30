Закон о большом государственном гербе поступил в Раду. Фото: lb.ua

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Официальный герб появится в Украине — в Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект.

Инициатором документа стал президент Владимир Зеленский, в Раду проект закона № 5712 он подал как неотложный. Законопроект предусматривает утверждение государственного герба Украины как государственного символа Украины. Главным элементом герба будет знак княжеского государства Владимира Великого.

Государственный герб Украины обязательно будет размещаться на:

официальных символах президента Украины;

большой государственной печати Украины;

печатях президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабмина, Конституционного суда Украины, Верховного суда;

фасаде здания резиденции президента Украины в Киеве;

фасадах зданий Верховной Рады Украины, Кабмина, КСУ, Верховного суда;

зале заседаний Верховной Рады Украины;

гривнах по решению НБУ.

Закон обяжет украинцев уважать государственный герб, а за его осуждение будет установлена ответственность.

Авторы закона предлагают запретить использование государственного герба в символике политических партий, в рекламе или в образах, которые выражают насилие или пренебрежение к нему.

Показательно, что в президентский законопроект попал эскиз 2009 года, и это несмотря на результаты правительственного конкурса на лучший эскиз большого герба уже времен президента Зеленского. В прошлом году в конкурсе победила работа Алексея Кохана, который также является соавтором малого герба.

Пока неизвестно, почему власть отказалась от нового варианта, но «ВВС News Украина» со ссылкой на источники пишет, что новый вариант очень сильно критиковали.

Для утверждения эскиза как большого герба это решение двумя третями голосов должна поддержать Верховная Рада. Сейчас в Украине нет большого герба, за 29 лет его не утвердили. Нынешняя попытка будет четвертой, а первый конкурс на герб объявляли еще в 1993 году.

Разговоры о необходимости принятия большого герба давно вызывают споры: многие специалисты и политики считают, что Украине уже не нужен большой герб, а его функции вполне может выполнять действующий малый герб — тризуб.

Напомним, президент Украины заявил, что законопроект о большом гербе Украины в парламенте будет представлять первый президент Украины Леонид Кравчук.

Источник: «ВВС News Украина»