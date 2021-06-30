Топ-компания уволила менеджера из-за сториз о Басте и «сельской тупости», фото — BBC-Украина

https://racurs.ua/n156771-top-kompaniya-uvolila-menedjera-po-storiz-o-bastu-i-selskuu-tupost.html

Ракурс

Сеть Fozzy Group («Фоззи групп») уволила одного из топ-менеджеров Славу Баранского, который оказался в центре скандала из-за комментариев о концерте российского певца Басты и «деревенской тупости» в Украине.

Сеть заявила, что в компании не разделяют его публикаций и на фоне скандала руководство приняло решение об увольнении.

В Fozzy Group написали, что «принципы остаются непоколебимыми» и «мы продолжаем работать для развития Украины».

Ранее часть пользователей призвали бойкотировать супермаркеты сети, чтобы давить на компанию.

Показательный случай. Нести ватную дичь становится невыгодно, немодно и токсично. И наказывает за это не власть, а гражданское общество, которое заставляет бизнес реагировать и избавляться от сотрудников с антиукраинскими взглядами, — прокомментировал новость обувольнении блогер Денис Казанский. Огласка работает. А Fozzy уважение за позицию! — написал Сергей Стерненко.

Баранский и Fozzy Group оказались под волной критики после публикации сториз на его странице в Фейсбук.

Красава Баста! Сельскую тупость победит только город, кладет болт на ценности села, — говорится в одной из сториз.

В другой он пишет следующее: «Почему большинство постсоветских стран нормально развиваются. А Украина достались только «достоинство» и «европейские ценности».

Баста ранее выступал в аннексированном Крыму, а в 2017 году выбирал «лучшую песню о Крымском мосте». Но Министерство культуры Украины и СБУ вычеркнули Басту из списка людей, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. 25 июня состоялся его концерт в Киеве.

Баранский ограничил доступ к своим постам в соцсетях. Это произошло после публикаций нескольких блогеров и волны возмущения, которая поднялась в сети. По его словам, в каждое сообщение «вкладывался один смысл, а прочитался другой».