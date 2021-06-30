Топ-компанія звільнила менеджера за сторіз про Басту і "сільську тупість", фото — BBC-Україна

https://racurs.ua/ua/n156771-top-kompaniya-zvilnyla-menedjera-za-storiz-pro-bastu-i-silsku-tupist.html

Ракурс

Мережа Fozzy Group («Фоззі груп») звільнила одного зі своїх топ-менеджерів Славу Баранського, який опинився в центрі скандалу через коментарі про концерт російського співака Басти, «сільську тупість» в Україні.

Мережа заявила, що в компанії не поділяють його публікацій і на тлі скандалу керівництво ухвалило рішення про звільнення.

У Fozzy Group написали, що «принципи залишаються непохитними» і «ми продовжуємо працювати для розвитку України».

Раніше частина користувачів закликали бойкотувати супермаркети мережі, аби тиснути на компанію.

Показовий випадок. Нести ватяну дичину стає невигідно, немодно і токсично. І карає за це не влада, а громадянське суспільство, яке змушує бізнес реагувати і позбавлятися від співробітників з антиукраїнськими поглядами, прокоментував новину про звільнення —блогер Денис Казанський.

Розголос працює. А Fozzy повага за позицію! — написав Сергій Стерненко.

Баранський та Fozzy Group опинилися під хвилею критики після публікації сторіз на його сторінці у Фейсбук.

«Красава Баста! Сільську тупість переможе тільки місто, яке кладе болт на цінності села», — йдеться в одній зі сторіз.

В іншій він пише таке: «Чому більшість пострадянських країн нормально розвиваються. А Україні дісталися лише «гідність» та «європейські цінності».

Баста раніше виступав у анексованому Криму, а у 2017 році обирав «найкращу пісню про Кримський міст». Але Міністерство культури України і СБУ викреслили Басту зі списку людей, які створюють загрозу нацбезпеці України. 25 червня відбувся його концерт у Києві.

Баранський обмежив доступ до своїх постів в соцмережах. Це сталося після публікацій кількох блогерів і хвилі обурення, яка здійнялася в мережі. За його словами, у кожне повідомлення «вкладався один сенс, а прочитався інший».