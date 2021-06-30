Закон про великий державний герб надійшов у Раду. Фото: lb.ua

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Офіційний герб з’явиться в Україні — у Верховній Раді вже зареєстрували законопроект.

Ініціатором документу став президент Володимир Зеленський, до Ради проект закону № 5712 він подав як невідкладний. Законопроект передбачає затвердження державного герба України як державного символу України. Головним елементом герба буде знак княжої держави Володимира Великого.

Державний герб України обов’язково розміщуватиметься на:

офіційних символах президента України;

великій державній печатці України;

печатках президента України, Верховної Ради України, Кабміну, Конституційного суду України, Верховного суду;

фасаді будівлі резиденції президента України в Києві;

фасадах будівель Верховної Ради України, Кабміну, КСУ, Верховного суду;

залі засідань Верховної Ради України;

гривнях за рішенням НБУ.

Закон зобов’яже українців шанувати державний герб, а за його осуд буде встановлена відповідальність.

Автори закону пропонують заборонити використання державного гербу в символіці політичних партій, в рекламі чи в спосіб, який виражає наругу або зневагу до нього.

Показово, що до президентського законопроекту потрапив ескіз 2009 року, і це попри результати урядового конкурсу на найкращий ескіз великого герба вже часів президента Зеленського. Минулого року у конкурсі перемогла робота Олексія Кохана, який також є співавтором малого герба.

Наразі невідомо, чому влада відмовилася від нового варіанту, але «ВВС News Україна» із посиланням на джерела пише, що новий варіант дуже сильно критикували.

Для затвердження ескізу як великого герба це рішення двома третинами голосів має підтримати Верховна Рада. Наразі в Україні немає великого герба, за 29 років його не затвердили. Цьогорічна спроба буде четвертою, а перший конкурс на герб оголошували ще у 1993 році.

Розмови щодо необхідності ухвалення Великого герба давно викликають суперечки: чимало фахівців та політиків вважають, що Україні вже не потрібен Великий герб, а його функції цілком може виконувати чинний малий герб — тризуб.

Нагадаємо, президент України заявив, що законопроект про великий герб України в парламенті представлятиме перший президент України Леонід Кравчук.

Джерело: «ВВС News Україна»