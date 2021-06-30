После геройств против Швеции украинский игрок вошел в топ-5 Евро-2020. Фото:

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Ракурс

Андрей Ярмоленко, полузащитник сборной Украины и английского «Вест Хэма», вошел в топ-5 лучших игроков Евро-2020.

Украинец занял четвертую позицию в рейтинге. Пятую позицию занял хорват Лука Модрич, третье Робин Гозенс, второе Патрик Шик. Лидером рейтинга является легендарный Криштиану Роналду. Об этом сообщается на сайте чемпионата Европы по футболу.

На Евро-2020 Ярмоленко забил два гола и отдал две голевые передачи — гол в матче с Нидерландами, гол и голевая передача в матче с Северной Македонией и голевая передача в матче со Швецией.

Ранее полузащитник сборной Украины Ярмоленко вошел в пятерку лучших бомбардиров своих стран среди участников «Евро-2020». На счету украинца 40 голов. Лидирует в списке португалец Криштиану Роналду со 104 голами.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. На Евро-2020 команда Андрея Шевченко в тяжелом поединке одолела сопротивление шведов со счетом 2:1. Украина — в восьмерке лучших команд Евро и 3 июля в Риме сыграет против Англии.