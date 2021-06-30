Срыв операции с «вагнеровцами» контролировала Россия, заявили в офисе Зеленского

Во время задержания «вагнеровцев» в Беларуси, фото: «РБК»

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Россия организовала резонансную спецоперацию по задержанию так называемых «вагнеровцев» (российских наемников и военных преступников), она же получила из этого выгоду.

Такого мнения придерживается советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает издание «Суспільне».

По словам Подоляка, появление «вагнеровцев» на территории Беларуси «не могло не быть следствием определенной спецоперации».

По его мнению, об этом свидетельствует, в частности, публикация материала об обстоятельствах появления «вагнеровцев» в Беларуси в российском издании «Комсомольская правда» 6 августа 2020 года.

Судя по тому, как эта история в дальнейшем развивалась и как был сделан вброс 6 августа 2020 года через российскую «Комсомольскую правду» для очернения Украины в этой истории, и судя по поведению Лукашенко, можно сделать вывод, что продумывали всю эту историю в России, — убежден Подоляк.

По мнению Подоляка, в этой истории Россия «контролировала все на всех этапах», а также медийно инициировала эту тему.

На сегодня в этой истории за все время от августа 2020 не появилось никакой новой информации, никаких новых фактов, которые можно было проверить. Есть только то, что опубликовала российская «Комсомольская правда» и из чего построен большой конспирологический детектив, — подчеркнул Подоляк.

«Вагнеровцев» белорусские правоохранители задержали под Минском в ночь на 29 июля 2020 года по подозрению в намерении дестабилизировать ситуацию на фоне президентских выборов, прошедших в этой стране в начале августа.

Несмотря на просьбу Киева передать этих боевиков Украине, белорусская сторона в конце концов передала их РФ.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что появление этих боевиков в Беларуси было результатом спецоперации украинских спецслужб, детали которой перед заключительным этапом (задержание в Украине) умышленно «слили» белорусской стороне. Официальные лица эту информацию опровергают.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко в конце декабря 2020 года заявил, что во время пребывания в должности санкционировал проведение этой резонансной спецоперации.

Источник: «Суспільне»