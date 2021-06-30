Депутата від ОПЗЖ облили сечею, постраждав піджак Brioni за 60 тисяч, фото — Оглядач

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Харківського депутата від ОПЗЖ облили сечею і зіпсували піджак Brioni. Постраждав Анатолій Родзинський, на якого напав невідомий хлопець. Автори відео заявили, що зробили це люди, «ошукані аферистом і депутатом міськради Родзинським».

Відповідне відео, зняте самими нападниками, було оприлюднено у соцмережах. На ньому видно, як у центрі міста до депутата міськради підбіг молодик у медичній масці і вилив на нього вміст пластикової пляшки.

Сам Родзинський звинуватив в інциденті організацію «Традиції і порядок», але ті свою причетність спростували.

До слова, депутат поскаржився, що йому зіпсували піджак Brioni і оцінив моральну шкоду в 60 тис. грн.