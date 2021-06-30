Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Депутата від ОПЗЖ облили сечею, постраждав піджак Brioni за 60 тисяч, фото — Оглядач

Депутата від ОПЗЖ облили сечею, постраждав піджак Brioni за 60 тисяч (ВІДЕО)

30 чер 2021, 11:08
999

Харківського депутата від ОПЗЖ облили сечею і зіпсували піджак Brioni. Постраждав Анатолій Родзинський, на якого напав невідомий хлопець. Автори відео заявили, що зробили це люди, «ошукані аферистом і депутатом міськради Родзинським».

Відповідне відео, зняте самими нападниками, було оприлюднено у соцмережах. На ньому видно, як у центрі міста до депутата міськради підбіг молодик у медичній масці і вилив на нього вміст пластикової пляшки.

Сам Родзинський звинуватив в інциденті організацію «Традиції і порядок», але ті свою причетність спростували.


До слова, депутат поскаржився, що йому зіпсували піджак Brioni і оцінив моральну шкоду в 60 тис. грн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів