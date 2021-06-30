США заспокоїли перелякану есмінцем USS Ross Росію. Фото: sputniknews.com

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Ракурс

Американський ракетний есмінець USS Ross не висувався в бік окупованого Криму.

Флот США запевнив, що бойовий корабель перебуває в порту Одеси. Днями, 26 червня, есмінець увійшов у Чорне море, а наступного дня прибув до Одеси для підтримки навчань Sea Breeze. Про це повідомив Twitter-аккаунт навчань Sea Breeze 2021.

У мережі раніше почали поширювати фейки, що есмінець почав рухатися до Криму. Така інформація викликала переполох у росіян. У соціальних мережах вони висловлювали своє обурення.

Ракетний есмінець Військово-морських сил США USS Ross озброєний різним артилерійським і ракетним озброєнням, в тому числі протикорабельними ракетами Harpoon, здатний нести до 56 крилатих ракет Tomahawk. У квітні 2017 року американці «Томагавками» з цього есмінця обстріляли сирійську авіабазу «Шайрат».

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря 28 червня стартували масштабні військово-морські навчання Sea Breeze-2021. В маневрах задіяні українські ВМС та флот з 17 країн-членів НАТО — 32 бойових кораблі, 40 літаків і 5 тис. військовослужбовців.

У 2021 році міжнародні військові навчання «Сі-Бриз» пройдуть за участю американського ракетного есмінця USS Ross DDG71. Корабель 27 червня пришвартувався на причалі 1-К контейнерного термінала одеського порту.