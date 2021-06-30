Українські артилеристи вчилися знищувати ворога. Фото: Міноборони

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Артилеристи Збройних сил України, які входять до складу південного угрупування військ, тренувалася знищувати піхоту, танки та броньовану техніку умовного противника.

За легендою навчань, протитанкова батарея 100-міліметрових гармат МТ-12 «Рапіра» та самохідних протитанкових ракетних комплексів «Штурм-С» розгорнулися на танконебезпечному напрямку. Артилеристи отримали завдання відпрацювати впевнені та злагоджені дії розрахунків, а також точність виконання завдань в обмежений час. Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає прес-служба Міністерства оборони.

За словами командувача ООС, мету навчання було досягнуто, а особовий склад із поставленими завданнями впорався.

Нагадаємо, військові навчання на одному з полігонів провели Збройні сили України із застосуванням десанту. Десантно-штурмові підрозділи вчилися веденню бою з одночасною висадкою на складних ділянках місцевості.