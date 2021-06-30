Вашингтон здатний негайно увійти в мирний процес на Донбасі, заявили в Києві

https://racurs.ua/ua/n156781-vashyngton-zdatnyy-negayno-uviyty-v-myrnyy-proces-na-donbasi-zayavyly-v-kyievi.html

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США можуть долучитися не лише до нормандського формату, але й увійти до тристороннього контактної групи (ТКГ).

Таку заяву зробив Олексій Резніков, віце-прем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Йдеться про те, що Штати можуть вибрати свого представника для участі в переговорах ТКГ. Американці нібито можуть запропонувати свого посла в будь-яку з груп ТКГ.

Про це міністр розповів «РБК Україна». США були у так званому «женевському процесі», тому його, на думку урядовця, можна відновити.

Як члени і донори ОБСЄ американці можуть запропонувати свого посла в будь-яку з груп ТКГ. Також є майданчик, де вони були — це Женева, там проходили перші консультації та зустрічі щодо конфлікту на Донбасі. Його можна відродити, — заявив Рєзніков.

Нагадаємо, що У Женеві відбувалися перші консультації та зустрічі щодо конфлікту на Донбасі. Переговори Україна-ЄС-США-Росія пройшли в Женеві 17 квітня 2014 року.

Раніше Джо Байден і Володимир Путін обговорювали відновлення консультацій щодо Донбасу із залученням спецпредставника Держдепу США щодо України.

Президент України запропонував розширити нормандський формат за рахунок США ще в 2019 році. Тоді у Вашингтоні відзначили, що треба зачекати згоди всіх лідерів «нормандської четвірки». В МЗС Франції були категорично проти участі США у «нормандському форматі». В Росії вважали, що прагнення України залучити США до «нормандії» є намаганням відійти від мінського формату.

Джерело: РБК-Україна