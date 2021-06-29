Коронавірус у Росії б'є рекорди за кількістю померлих. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n156741-koronavirus-u-rosiyi-bie-rekordy-za-kilkistu-pomerlyh.html

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Від коронавірусу в Росії померли 652 людини — це максимальне добове значення за всю пандемію. Станом на 29 червня в країні виявлено ще 20 тис. 616 нових випадків захворювання.

Загалом від ускладнень хвороби з початку спостережень померли 134 тис. 545 осіб. Загальна кількість заражених досягла 5 млн 493 тис. 557 осіб. Про це повідомляє Федеральний оперативний штаб боротьби з COVID-19.

Найбільше хворих у Москві (+6 тис. 209 осіб за останню добу), Московської області (+2 тис. 453) і Санкт-Петербурзі (+1 тис. 374). Водночас за останню добу 14 тис. 697 пацієнтів одужали від коронавірусу.

На фоні зростання захворюваності на COVID-19 в російських регіонах почали вводити обов’язкову вакцинацію — найчастіше для співробітників сфер послуг, торгівлі, охорони здоров’я, транспорту і культури, а також чиновників.

Директор Центру ім. Н.Ф. Гамалії Олександр Гінзбург заявив, що через мутації коронавірусу потрібно вакцинуватися кожні півроку навіть тим, хто перехворів. Фахівець повідомив, що летальність від вірусу зросла з 1−2% до 5−10%.

У країні посилили карантин, а шахраї почали продавати в інтернеті підроблені QR-коди для відвідування кафе і ресторанів в Москві. Їх середня ціна становить 11 тис. рублів. На різних онлайн-форумах вже є як мінімум 50 позитивних відгуків людей, які скористалися такою послугою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у Росії не відступає, в країні активно поширюється індійський штам «Дельта». Наразі в РФ зареєстровано чотири вакцини від коронавірусу.