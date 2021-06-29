Коронавирус в России бьет рекорды по количеству умерших. Фото: Укринформ

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От коронавируса в России умерли 652 человека — это максимальное суточное значение за всю пандемию. По состоянию на 29 июня в стране выявлены еще 20 тыс. 616 новых случаев заболевания.

В целом от осложнений болезни с начала наблюдений умерли 134 тыс. 545 человек. Общее число заразившихся достигло 5 млн 493 тыс. 557 человек. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Больше всего заболевших в Москве (+6 тыс. 209 человек за последние сутки), Московской области (+2 тыс. 453) и Санкт-Петербурге (+1 тыс. 374). В то же время за последние сутки 14 тыс. 697 пациентов выздоровели от коронавируса.

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в российских регионах начали вводить обязательную вакцинацию — чаще всего для сотрудников сфер услуг, торговли, здравоохранения, транспорта и культуры, а также чиновников.

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что из-за мутаций коронавируса нужно прививаться каждые полгода даже переболевшим. Специалист сообщил, что летальность от вируса выросла с 1−2% до 5−10%.

В стране усилили карантин, а мошенники начали продавать в интернете поддельные QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве. Их средняя цена составляет 11 тыс. рублей. На различных онлайн-форумах уже есть как минимум 50 положительных отзывов тех, кто воспользовался такой услугой.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в России не отступает, в стране активно распространяется индийский штамм «Дельта». На данный момент в РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса.