Расистский скандал – в Верховной Раде требуют отставки Ткаченко

https://racurs.ua/n156867-rasistskiy-skandal-v-verhovnoy-rade-trebuut-otstavki-tkachenko.html

Ракурс

Александр Ткаченко, министр культуры Украины, попал в расистский скандал. В Верховной Раде некоторые депутаты требуют его отставки.

Соответствующий проект зарегистрировали 1 июля. Фото документа опубликовал народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев.

Такие вещи не должны остаться просто инфоповодом. Конечно, если мы хотим стать цивилизованной страной не на словах. Расизм недопустим. Никак. Ни при каких обстоятельствах. История Каролины Ашион именно об этом. Расистом оказался министр культуры Ткаченко, — заявил он.

По его словам, еще четыре года назад в проморолике телеканала «Прямой» ведущая рассказала эту историю. Имя назвала только сейчас, когда «расист с присущей издевательской улыбкой отказался даже извиниться за это».

Поэтому мы с коллегами регистрируем постановление об увольнении министра-расиста. В цивилизованной стране Ткаченко уже сам должен был подать в отставку. Но нет. Поэтому проект постановления. Для власти эта история станет тестом на цивилизованность, — подытожил Арьев.

Напомним, известная телеведущая Каролина Ашион обвинила министра культуры Александра Ткаченко в расизме. Она заявила, что еще шесть лет назад Ткаченко отказал ей в участии в кастинге из-за цвета кожи.