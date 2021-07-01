Расистський скандал — у Верховній Раді вимагають відставки Ткаченка. Фото: Детектор медіа

https://racurs.ua/ua/n156867-rasystskyy-skandal-u-verhovniy-radi-vymagaut-vidstavky-tkachenka.html

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Олександр Ткаченко, міністр культури України, потрапив у расистський скандал. У Верховній Раді деякі депутати вимагають його відставки.

Відповідний проект зареєстрували 1 липня. Фото документу опублікував народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв.

Такі речі не повинні залишитись просто інфоприводом. Звісно, якщо ми хочемо стати цивілізованою країною не на словах. Расизм не толерується. Ніяк. Ні за яких обставин. Історія Кароліни Ашіон саме про це. Расистом виявився міністр культури Ткаченко, — заявив він.

За його словами, ще чотири роки тому в проморолику телеканалу «Прямий» ведуча розповіла цю історію. Ім’я назвала лише тепер, коли «расист з притаманною знущальною посмішкою відмовився навіть вибачитись за це».

Тому ми з колегами реєструємо постанову про звільнення міністра-расиста. В цивілізованій країні Ткаченко вже сам мав подати у відставку. Але ні. Тому проект постанови. Для влади ця історія стане тестом на цивілізованість, — підсумував Ар'єв.

Нагадаємо, відома телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Олександра Ткаченка в расизмі. Вона заявила, що ще шість років тому Ткаченко відмовив їй в участі в кастингу через колір шкіри.