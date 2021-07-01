Ткаченко і ведуча. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n156829-rasystskyy-skandal-u-kabmini-temnoshkira-veducha-proty-ministra-kultury.html

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Відома телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Олександра Ткаченка в расизмі.

Вона заявила, що ще шість років тому Ткаченко відмовив їй в участі в кастингу через колір шкіри. Відповідний допис ведуча виклала на своїй сторінці в Facebook.





За її словами, кілька днів тому вона випадково зустріла міністра культури Олександра Ткаченка на фестивалі Leopolisjazz у Львові, і нагадала йому, як він залишив її без посади на телеканалі через расизм. Тоді Ткаченко дорікнув ведучій на її колір шкіри, та заявив, що не хоче обвалу рейтингів через участь темношкірої ведучої. Кароліна Ашіон стверджує, що міністр відповів їй:

Так, а що ви хотіли б від мене почути? Вас влаштує відповідь, що зараз я б такого не сказав? Так, а може мені ще й вибачення у Вас попросити?, — заявив Ткаченко.

Ведуча переконана, що Олександр Ткаченко міг знайти інші слова для відмови під час розмови шість років тому і вибачитися перед нею тепер. Таку поведінку міністра культури ведуча вважає хамством та расизмом.

Олександр Ткаченко відповів ведучій у коментарі до її допису, та заявив, що проведення кастингів не було його роботою, а також додав, що він підтримує принципи інклюзивності.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ідеологію правлячої партії Володимира Зеленського «Слуга народу» охарактеризував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.