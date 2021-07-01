Ткаченко и ведущая. Фото: РБК

https://racurs.ua/n156829-rasistskiy-skandal-v-kabmine-temnokojaya-veduschaya-protiv-ministra-kultury.html

Ракурс

Известная телеведущая Каролина Ашион обвинила министра культуры Александра Ткаченко в расизме.

Она заявила, что еще шесть лет назад Ткаченко отказал ей в участии в кастинге из-за цвета кожи. Соответствующий пост ведущая выложила на своей странице в Facebook.





По ее словам, несколько дней назад она случайно встретила министра культуры Александра Ткаченко на фестивале Leopolisjazz во Львове, и напомнила ему, как он оставил ее без должности на телеканале из-за расизма. Тогда Ткаченко упрекнул ведущую за ее цвет кожи, и заявил, что не хочет обвала рейтингов из-за участия темнокожей ведущей. Каролина Ашион утверждает, что министр ответил ей:

Да, а что вы хотели от меня услышать? Вас устроит ответ, что сейчас я бы такого не сказал? Да, а может мне еще и прощения у Вас попросить?, — заявил Ткаченко.



Ведущая убеждена, что Александр Ткаченко мог найти другие слова для отказа во время разговора шесть лет назад, и извиниться перед ней сейчас. Такое поведение министра культуры ведущая считает хамством и расизмом.

Александр Ткаченко ответил ведущей в комментариях к ее сообщению, и заявил, что проведение кастингов не было его работой, а также добавил, что он поддерживает принципы инклюзивности.



Напомним, ранее мы сообщали, что идеологию правящей партии Владимира Зеленского «Слуга народа» охарактеризовал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.