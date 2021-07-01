Кошкам запретили выходить на улицу в Австралии — в чем причинаhttps://racurs.ua/n156828-koshkam-zapretili-vyhodit-na-ulicu-v-avstralii-v-chem-prichina.htmlРакурс
Комендантский час для кошек ввели власти австралийского города Нокс. Питомцам запретили находиться вне дома круглосуточно.
Такой запрет действует, чтобы спасти от кошек птиц, опоссумов и рептилий. Об этом пишет Daily Mail.
За местоположением кошек должны следить их владельцы. Жителям города разрешили держать животных только дома, в сарае, гараже или вольере, а выходить на улицу они могут только на домашней территории.
Однако защитников природы такие методы спасения птиц и рептилий возмутили.
Это просто несправедливо по отношению к ним. Это как поселить тигра в зоопарке, — говорят местные жители.
С 1 октября 2021 года начнется переходный этап для введения новой инициативы. Хозяевам кошек будут рассылать предупреждения, если они покинут домашнюю территорию. Спустя еще полгода жителям пригрозят штрафами в размере свыше 500 долл., если питомца заметят за регулярными прогулками на улице.
Напомним, ранее мы сообщали, что поведение кошек удалось объяснить экспертам. Оказалось, что в странном поведении домашних любимцев нет никакой загадки — все действия кошек продиктованы их инстинктами.
Источник: Daily Mail