Скандальные изменения в закон о ГБР предварительно приняли минимумом голосов

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ГБР. Фото: пресс-служба
Скандальные изменения в закон о ГБР предварительно приняли минимумом голосовhttps://racurs.ua/n156827-skandalnye-izmeneniya-v-zakon-o-gbr-predvaritelno-prinyali-minimumom-golosov.htmlРакурс
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5305 относительно «усовершенствования» правовых основ деятельности Государственного бюро расследований (ГБР).
За это решение проголосовали 226 народных депутатов. Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.
Законопроект предусматривает:
- обеспечение доступа служащих ГБР к информационным системам органов государственной власти;
- увеличение численности штата ГБР до 2 тыс. человек;
- изменение расположения территориальных подразделений ГБР, в частности, предусматривает новые подразделения в Ужгороде, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Житомире, Ровно, Черновцах, Кропивницком, Одессе, Мелитополе, Херсоне, Мариуполе, Северодонецке, Днепре, Сумах, Харькове, Черкассах, Чернигове;
- предполагает полную проверку декларации Директора ГБР и его заместителей.
Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада сегодня, 1 июля, будет голосовать за закон об олигархах. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал народным избранникам принять за основу законопроект № 5599, а альтернативные — отклонить.
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