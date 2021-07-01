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Ракурс
ГБР. Фото: пресс-служба

Скандальные изменения в закон о ГБР предварительно приняли минимумом голосов

1 июл 2021, 10:52
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5305 относительно «усовершенствования» правовых основ деятельности Государственного бюро расследований (ГБР).


За это решение проголосовали 226 народных депутатов. Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

Законопроект предусматривает:

  • обеспечение доступа служащих ГБР к информационным системам органов государственной власти;
  • увеличение численности штата ГБР до 2 тыс. человек;
  • изменение расположения территориальных подразделений ГБР, в частности, предусматривает новые подразделения в Ужгороде, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Житомире, Ровно, Черновцах, Кропивницком, Одессе, Мелитополе, Херсоне, Мариуполе, Северодонецке, Днепре, Сумах, Харькове, Черкассах, Чернигове;
  • предполагает полную проверку декларации Директора ГБР и его заместителей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада сегодня, 1 июля, будет голосовать за закон об олигархах. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал народным избранникам принять за основу законопроект № 5599, а альтернативные — отклонить.

Источник: Ракурс


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