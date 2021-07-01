Закон об олигархах предложил принять Раде профильный комитет. Фото: Верховная Рада

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Верховная Рада сегодня, 1 июля, будет голосовать за закон об олигархах. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал народным избранникам принять за основу законопроект № 5599, а альтернативные — отклонить.

Члены Комитета в целом рассмотрели проекты № 5599, № 5599−1, № 5599−2 и № 5599−3. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Закон № 5999 должен предотвратить угрозы национальной безопасности, связанные с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Этот вопрос включен в повестку дня на 1 июля, а рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на внеочередное заседание Верховной Рады, которое состоится в 16.00.

Напомним, ранее сообщалось, что первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что в законопроекте об олигархах прописаны семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.