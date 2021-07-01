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Ракурс
ОПЗЖ прогуляет заседание Рады, на котором рассмотрят закон об олигархах

ОПЗЖ прогуляет заседание Рады, на котором рассмотрят закон об олигархах

1 июл 2021, 10:29
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Фракция «Оппозиционной платформы — за жизнь» будет бойкотировать в Верховной Раде внеочередное заседание 1 июля. Такое заявление в парламенте сделал нардеп Нестор Шуфрич.

На внеочередном заседании запланировали рассмотрение нескольких важных законов — в первом и втором чтении. Среди них:

  • «О коренных народах Украины»;
  • об изменениях в Налоговый кодекс по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений;
  • «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)»;
  • несколько законов по экономической деятельности в оккупированном россиянами Крыму.

Шуфрич заявил, что вопреки ожиданиям провластных фракций ОПЗЖ не будет противодействовать принятию этих законов, а просто прогуляет заседание.

Чтобы глупость ваша была всем видна, — заявил Шуфрич.


Он добавил, что на внеочередном заседании следовало бы рассмотреть вопрос тарифов и пенсий.

ОПЗЖ не первый раз бойкотирует заседания Раду, если не согласна с повесткой дня заседаний. 30 марта фракция таким образом протестовала против обысков у своего лидера Виктора Медведчука.

Источник: Ракурс


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