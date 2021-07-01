ОПЗЖ прогуляє засідання Ради, на якому розглянуть закон про олігархів, скріншот відео

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Фракція «Опозиційної платформи — за життя» бойкотуватиме у Верховній Раді позачергове засідання 1 липня. Таку заяву у парламенті зробив нардеп Нестор Шуфрич.

На позачерговому засіданні запланували розгляд кількох важливих законів — у першому та другому читанні. Серед них:

«Про корінні народи України»:

про змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень;

«Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»;

декілька законів щодо економічної діяльності в окупованому росіянами Криму.

Шуфрич заявив, що всупереч очікувань провладних фракцій ОПЗЖ не буде протидіяти ухваленню цих законів, а просто не прогуляє засідання.

Щоб дурість вашу всі побачили, — заявив Шуфрич.



Він додав, що на позачерговому засіданні варто було б розглянути питання тарифів і пенсій.

ОПЗЖ не вперше бойкотує засідання Ради, коли не погоджується із порядком денним засідань. 30 березня фракція у такий спосіб протестувала проти обшуків у свого лідера Віктора Медведчука.