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ОПЗЖ прогуляє засідання Ради, на якому розглянуть закон про олігархів, скріншот відео
ОПЗЖ прогуляє засідання Ради, на якому розглянуть закон про олігархівhttps://racurs.ua/ua/n156824-opzj-progulyaie-zasidannya-rady-na-yakomu-rozglyanut-zakon-pro-oligarhiv.htmlРакурс
Фракція «Опозиційної платформи — за життя» бойкотуватиме у Верховній Раді позачергове засідання 1 липня. Таку заяву у парламенті зробив нардеп Нестор Шуфрич.
На позачерговому засіданні запланували розгляд кількох важливих законів — у першому та другому читанні. Серед них:
- «Про корінні народи України»:
- про змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень;
- «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»;
- декілька законів щодо економічної діяльності в окупованому росіянами Криму.
Шуфрич заявив, що всупереч очікувань провладних фракцій ОПЗЖ не буде протидіяти ухваленню цих законів, а просто не прогуляє засідання.
Щоб дурість вашу всі побачили, — заявив Шуфрич.
Він додав, що на позачерговому засіданні варто було б розглянути питання тарифів і пенсій.
ОПЗЖ не вперше бойкотує засідання Ради, коли не погоджується із порядком денним засідань. 30 березня фракція у такий спосіб протестувала проти обшуків у свого лідера Віктора Медведчука.
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