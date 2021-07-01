В Україні розпочалася вступна кампанія, фото: Міносвіти

https://racurs.ua/ua/n156823-vstupna-kampaniya-do-vyshiv-rozpochalasya-v-ukrayini.html

Ракурс

В Україні сьогодні, 1 липня, розпочалася вступна кампанія до вищих навчальних закладів.

Відсьогодні абітурієнти можуть реєструватися в електронних кабінетах. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

Подати документи можна онлайн (https://vstup.edbo.gov.ua/) і в паперовому вигляді.

До 9 липня проводяться медичні огляди та інші передконкурсні процедури, якщо це викликано особливими умовами конкурсного відбору.

З 14 липня розпочнеться приймання заяв і документів:

для тих, хто вступає через співбесіду, вступні іспити, творчі конкурси — до 18.00 16 липня;

для тих, хто вступає на підставі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО); екзаменів/конкурсів, що проводяться з 1 по 13 липня — до 18.00 23 липня.

На бюджетні місця абітурієнт може подати не більше п’яти заяв на будь-які спеціальності, а документи на контрактну форму навчання — до 30 вишів.

Чинними будуть сертифікати ЗНО 2018−2021 років. Вступники можуть подавати сертифікати ЗНО, комбінуючи їх за власним вибором.

«Від вступників до магістратури прийматимуться результати єдиного вступного іспиту 2020 та 2021 років, результати єдиного фахового вступного випробування — тільки 2021 року», — зазначають у Міносвіти.

Не пізніше 28 липня мають бути сформовані рейтингові списки вступників (переведення на вакантні бюджетні місця — до 19 серпня).

Вступні екзамени та творчі конкурси відбудуться у такі дати: