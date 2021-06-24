Названо порогові бали ЗНО-2021, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n156575-vstupna-kampaniya-2021-eksperty-nazvaly-porogovi-baly-zno.html

Ракурс

Порогові бали «склав/не склав» для тестів ЗНО-2021 з української мови, української мови і літератури, історії України, біології, географії визначила експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Відповідне засідання експертної комісії відбулося сьогодні, 25 червня. Про це повідомляється на сайті УЦОЯО.

Встановлено такі порогові бали:

з української мови — 17 тестових балів;

з української мови і літератури — 27 тестових балів;

з історії України — 27 тестових балів;

з біології — 22 тестові бали;

з географії -24 тестові бали.

Для осіб, які здобували повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов’янської групи мов, або мовою корінних народів, встановлено адаптивний поріг з української мови, що відповідає 10 балам, з української мови і літератури — 19, — зазначають в УЦОЯО.



Таким чином, поріг «склав/не склав» не подолали:

з української мови — 7,45% учасників тестування;

з української мови і літератури — 7,96% учасників тестування;

з історії України — 18% учасників тестування;

з біології — 2,34% учасників тестування;

з географії — 5,38% учасників тестування.

Результати ЗНО з цих предметів будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників тестування впродовж 25−26 червня.