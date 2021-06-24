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Ракурс
В Україні можуть змінити законодавство, яке стосується домашніх працівників

Домашні працівники заплатять ЄСВ

24 чер 2021, 18:35
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У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 5695, який передбачає внесення до чинного законодавства змін, що стосуються домашніх працівників.

Головні зміни стосується оплати домашніми працівниками єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Такі особи зможуть добровільно сплатити за себе ЄСВ в розмірі 22% від нарахованої зарплати.

Таким чином, домашні працівники зможуть отримати право на отримання пенсії і страхування від нещасного випадку, а також допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Законопроект також передбачає внесення змін до КЗпП України, які поширять трудові права і на домашніх працівників.

Крім того, законопроект передбачає розширення переліку підстав для припинення трудового договору.


Зокрема, трудовий договір може бути припинений у разі:

  • призову фізичної особи, яка використовує найману працю, на військову службу;
  • смерті фізособи, яка використовує найману працю;
  • набрання законної сили рішенням суду про визнання фізособи, яка використовує найману працю, безвісно відсутньою або про оголошення її померлою;
  • смерті співробітника, визнання судом його безвісно відсутнім або померлим.

Джерело: Ракурс


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