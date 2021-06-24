Домашні працівники заплатять ЄСВ

Домашні працівники заплатять ЄСВhttps://racurs.ua/ua/n156574-domashni-pracivnyky-zaplatyat-iesv.htmlРакурс
У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 5695, який передбачає внесення до чинного законодавства змін, що стосуються домашніх працівників.
Головні зміни стосується оплати домашніми працівниками єдиного соціального внеску (ЄСВ).
Такі особи зможуть добровільно сплатити за себе ЄСВ в розмірі 22% від нарахованої зарплати.
Таким чином, домашні працівники зможуть отримати право на отримання пенсії і страхування від нещасного випадку, а також допомогу по тимчасовій непрацездатності.
Законопроект також передбачає внесення змін до КЗпП України, які поширять трудові права і на домашніх працівників.
Крім того, законопроект передбачає розширення переліку підстав для припинення трудового договору.
Зокрема, трудовий договір може бути припинений у разі:
- призову фізичної особи, яка використовує найману працю, на військову службу;
- смерті фізособи, яка використовує найману працю;
- набрання законної сили рішенням суду про визнання фізособи, яка використовує найману працю, безвісно відсутньою або про оголошення її померлою;
- смерті співробітника, визнання судом його безвісно відсутнім або померлим.