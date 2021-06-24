Домашні працівники заплатять ЄСВ

В Україні можуть змінити законодавство, яке стосується домашніх працівників

https://racurs.ua/ua/n156574-domashni-pracivnyky-zaplatyat-iesv.html

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У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 5695, який передбачає внесення до чинного законодавства змін, що стосуються домашніх працівників.

Головні зміни стосується оплати домашніми працівниками єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Такі особи зможуть добровільно сплатити за себе ЄСВ в розмірі 22% від нарахованої зарплати.

Таким чином, домашні працівники зможуть отримати право на отримання пенсії і страхування від нещасного випадку, а також допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Законопроект також передбачає внесення змін до КЗпП України, які поширять трудові права і на домашніх працівників.

Крім того, законопроект передбачає розширення переліку підстав для припинення трудового договору.

Зокрема, трудовий договір може бути припинений у разі: