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Ракурс
В Украине могут изменить законодательство, касающееся домашних работников

Домашние работники заплатят ЕСВ

24 июн 2021, 18:35
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5695, который предусматривает внесение в действующее законодательство изменений, касающихся домашних работников.

Главные изменения касается оплаты домашними работниками единого социального взноса (ЕСВ).

Такие лица смогут добровольно оплатить за себя ЕСВ в размере 22% от насчитанной зарплаты.

Таким образом, домашние работники смогут получить право на получение пенсии и страхования от несчастного случая, а также помощь по временной нетрудоспособности.

Законопроект также предусматривает внесение изменений в КЗоТ Украины, которые распространят трудовые права и на домашних работников.

Кроме того, законопроект предусматривает расширение перечня оснований для прекращения трудового договора.


В частности, трудовой договор может быть прекращен в случае:

  • призыва физического лица, которое использует наемный труд, на воинскую службу;
  • смерть физлица, которое использует наемный труд;
  • вступления в законную силу решения суда о признании физлица, которое использует наемный труд, без вести пропавшим или об объявления его умершим;
  • смерть сотрудника, признание судом его без вести пропавшим или умершим.

Источник: Ракурс


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