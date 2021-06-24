Домашние работники заплатят ЕСВ

Домашние работники заплатят ЕСВhttps://racurs.ua/n156574-domashnie-rabotniki-zaplatyat-esv.htmlРакурс
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5695, который предусматривает внесение в действующее законодательство изменений, касающихся домашних работников.
Главные изменения касается оплаты домашними работниками единого социального взноса (ЕСВ).
Такие лица смогут добровольно оплатить за себя ЕСВ в размере 22% от насчитанной зарплаты.
Таким образом, домашние работники смогут получить право на получение пенсии и страхования от несчастного случая, а также помощь по временной нетрудоспособности.
Законопроект также предусматривает внесение изменений в КЗоТ Украины, которые распространят трудовые права и на домашних работников.
Кроме того, законопроект предусматривает расширение перечня оснований для прекращения трудового договора.
В частности, трудовой договор может быть прекращен в случае:
- призыва физического лица, которое использует наемный труд, на воинскую службу;
- смерть физлица, которое использует наемный труд;
- вступления в законную силу решения суда о признании физлица, которое использует наемный труд, без вести пропавшим или об объявления его умершим;
- смерть сотрудника, признание судом его без вести пропавшим или умершим.