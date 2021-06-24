Домашние работники заплатят ЕСВ

В Украине могут изменить законодательство, касающееся домашних работников

https://racurs.ua/n156574-domashnie-rabotniki-zaplatyat-esv.html

Ракурс

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5695, который предусматривает внесение в действующее законодательство изменений, касающихся домашних работников.

Главные изменения касается оплаты домашними работниками единого социального взноса (ЕСВ).

Такие лица смогут добровольно оплатить за себя ЕСВ в размере 22% от насчитанной зарплаты.

Таким образом, домашние работники смогут получить право на получение пенсии и страхования от несчастного случая, а также помощь по временной нетрудоспособности.

Законопроект также предусматривает внесение изменений в КЗоТ Украины, которые распространят трудовые права и на домашних работников.

Кроме того, законопроект предусматривает расширение перечня оснований для прекращения трудового договора.

В частности, трудовой договор может быть прекращен в случае: