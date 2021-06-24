Названы пороговые баллы ВНО-2021, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n156575-vstupitelnaya-kampaniya-2021-eksperty-nazvali-porogovye-bally-vno.html

Ракурс

Пороговые баллы «сдал/не сдал» для тестов ВНО-2021 по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии, географии определила экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

Соответствующее заседание экспертной комиссии состоялось сегодня, 25 июня. Об этом сообщается на сайте УЦОКО.

Установлены следующие пороговые баллы:

по украинскому языку — 17 тестовых баллов;

по украинскому языку и литературе — 27 тестовых баллов;

по истории Украины — 27 тестовых баллов;

по биологии — 22 тестовые баллы;

по географии — 24 тестовые баллы.

Для лиц, которые получали полное общее среднее образование на языке, не относится к славянской группе языков, или на языке коренных народов, установлено адаптивный порог по украинскому языку, что соответствует 10 баллам, по украинскому языку и литературе — 19, — отмечают в УЦОКО.



Таким образом, порог «сдал/не сдал» не преодолели:

по украинскому языку — 7,45% участников тестирования;

по украинскому языку и литературе — 7,96% участников тестирования;

по истории Украины — 18% участников тестирования;

по биологии — 2,34% участников тестирования;

по географии — 5,38% участников тестирования.

Результаты ВНО по этим предметам будут опубликованы на информационных страницах участников тестирования в течение 25−26 июня.