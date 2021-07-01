Вступительная кампания в вузы началась в Украине — деталиhttps://racurs.ua/n156823-vstupitelnaya-kampaniya-v-vuzy-nachalas-v-ukraine-detali.htmlРакурс
В Украине сегодня, 1 июля, началась вступительная кампания в высшие учебные заведения.
С сегодняшнего дня абитуриенты могут регистрироваться в электронных кабинетах. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Подать документы можно онлайн (https://vstup.edbo.gov.ua/) и в бумажном виде.
До 9 июля проводятся медицинские осмотры и другие предконкурсной процедуры, если это вызвано особыми условиями конкурсного отбора.
С 14 июля начнется прием заявлений и документов:
- для поступающих через собеседование, вступительные экзамены, творческие конкурсы — до 18.00 16 июля;
- для поступающих на основании внешнего независимого оценивания (ВНО) экзаменов/конкурсов, проводимых с 1 по 13 июля — до 18.00 23 июля.
На бюджетные места абитуриент может подать не более пяти заявок на любые специальности, а документы на контрактную форму обучения — в 30 вузов.
Действующими будут сертификаты ВНО 2018−2021 годов. Поступающие могут подавать сертификаты ВНО, комбинируя их по собственному выбору.
От поступающих в магистратуру принимаются результаты единого вступительного экзамена 2020 и 2021 годов, результаты единого профессионального вступительного испытания — только 2021 года, — отмечают в Минобразования.
Не позднее 28 июля должны быть сформированы рейтинговые списки поступающих (перевод на вакантные бюджетные места — до 19 августа).
Вступительные экзамены и творческие конкурсы пройдут в следующие даты:
- 1−13 июля — для поступающих на бюджетные места;
- 14−23 июля — для поступающих на контрактные места;
- 17−19 июля — собеседования.