В Украине началась вступительная кампания, фото: Минобразования

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Ракурс

В Украине сегодня, 1 июля, началась вступительная кампания в высшие учебные заведения.

С сегодняшнего дня абитуриенты могут регистрироваться в электронных кабинетах. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Подать документы можно онлайн (https://vstup.edbo.gov.ua/) и в бумажном виде.

До 9 июля проводятся медицинские осмотры и другие предконкурсной процедуры, если это вызвано особыми условиями конкурсного отбора.

С 14 июля начнется прием заявлений и документов:

для поступающих через собеседование, вступительные экзамены, творческие конкурсы — до 18.00 16 июля;

для поступающих на основании внешнего независимого оценивания (ВНО) экзаменов/конкурсов, проводимых с 1 по 13 июля — до 18.00 23 июля.

На бюджетные места абитуриент может подать не более пяти заявок на любые специальности, а документы на контрактную форму обучения — в 30 вузов.

Действующими будут сертификаты ВНО 2018−2021 годов. Поступающие могут подавать сертификаты ВНО, комбинируя их по собственному выбору.

От поступающих в магистратуру принимаются результаты единого вступительного экзамена 2020 и 2021 годов, результаты единого профессионального вступительного испытания — только 2021 года, — отмечают в Минобразования.

Не позднее 28 июля должны быть сформированы рейтинговые списки поступающих (перевод на вакантные бюджетные места — до 19 августа).

Вступительные экзамены и творческие конкурсы пройдут в следующие даты: