Закон про олігархів запропонував ухвалити Раді профільний комітет.. Фото: Рада

https://racurs.ua/ua/n156826-zakon-pro-oligarhiv-zaproponuvav-uhvalyty-radi-profilnyy-komitet.html

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Верховна Рада сьогодні, 1 липня, голосуватиме за закон про олігархів. Комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував народним обранцям прийняти за основу законопроект № 5599, а альтернативні — відхилити.

Члени Комітету загалом розглянули проекти № 5599, № 5599−1, № 5599−2 та № 5599−3. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Закон N5999 має запобігти загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Це питання включене до порядку денного на 1 липня, а розгляд законопроекту в першому читанні запланований на позачергове засідання Верховної Ради, яке відбудеться о 16.00.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що в законопроекті про олігархів прописані сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.