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Ракурс
ДБР. Фото: прес-служба

Скандальні зміни в закон про ДБР у Раді попередньо ухвалили мінімумом голосів

1 лип 2021, 10:52
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Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект № 5305 щодо «удосконалення» правових засад діяльності Державного бюро розслідувань (ДБР).


За це рішення проголосувало 226 народних депутатів. Про це стало відомо із трансляції засідання Верховної Ради.

Законопроект передбачає:

  • забезпечення доступу службовців ДБР до інформаційних систем органів державної влади;
  • збільшення чисельності штату ДБР до 2 тис. осіб;
  • змінює розташування територіальних підрозділів ДБР, зокрема, передбачає відокремлені підрозділи в Ужгороді, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Житомирі, Рівному, Чернівцях, Кропивницькому, Одесі, Мелітополі, Херсоні, Маріуполі, Сєвєродонецьку, Дніпрі, Сумах, Харкові, Черкасах, Чернігові;
  • передбачає повну перевірку декларації Директора ДБР та його заступників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна Рада сьогодні, 1 липня, голосуватиме за закон про олігархів. Комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував народним обранцям прийняти за основу законопроект № 5599, а альтернативні — відхилити.

Джерело: Ракурс


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