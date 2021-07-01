Котам заборонили виходити на вулицю в Австралії – в чому причина. Фото: sites.google

https://racurs.ua/ua/n156828-kotam-zaboronyly-vyhodyty-na-vulycu-v-avstraliyi-v-chomu-prychyna.html

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Комендантську годину для котів ввела влада австралійського міста Нокс. Домашнім улюбленцям заборонили перебувати поза домом цілодобово.

Така заборона діє, щоб врятувати від котів птахів, опосумів і рептилій. Про це пише Daily Mail.

За місцем розташування котів повинні стежити їхні власники. Жителям міста дозволили тримати тварин тільки вдома, в сараї, гаражі або вольєрі, а виходити на вулицю вони можуть тільки на домашній території.

Однак захисників природи обурили такі методи порятунку птахів і рептилій.

Це просто несправедливо стосовно них. Це як поселити тигра в зоопарку, — кажуть місцеві жителі.

З 1 жовтня 2021 року розпочнеться перехідний етап для введення нової ініціативи. Господарям котів будуть розсилати попередження, якщо вони покинуть домашню територію. Ще через півроку жителям грозитимуть штрафи в розмірі понад 500 дол., якщо домашнього улюбленця помітять за регулярними прогулянками на вулиці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поведінку котів вдалося пояснити експертам. Виявилося, що в дивній поведінці домашніх улюбленців немає ніякої загадки — усе дії котів продиктовані їхніми інстинктами.

Джерело: Daily Mail