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https://racurs.ua/ua/n156866-zmishuvannya-vakcyn-astrazeneca-i-pfizer-daie-horoshyy-efekt-vcheni.html

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Змішування вакцин від коронавірусу AstraZeneca і Pfizer під час щеплення дає в дев’ять разів більше антитіл, ніж два уколи «Астразенеки» з інтервалом в місяць.

При цьому титр антитіл, створений двома дозами вакцини від Pfizer, все одно виявився трохи більше, ніж при використанні двох різних вакцин (14,080 ELU/ml і 12,906 ELU/ml відповідно). Такі результати отримали вчені з Оксфорда, коли проаналізували ефективність різних схем вакцинації, повідомляється на ресурсі SSRN.

У ході наукового експерименту взяли участь 363 особи старше 50 років і розділили їх на чотири групи. Дві групи отримали дві дози однакових вакцин: AstraZeneca та Pfizer. Дві інші групи по 90 осіб імунізували різними вакцинами, змінивши тільки порядок введення. Всі учасники отримали дві дози з інтервалом 28 днів. Антитіла до спайк-білку коронавірусу в крові вимірювали через місяць після завершення вакцинації.

Зазначається, що в групи, яка отримала тільки «АстраЗенеку», титр антитіл склав 1,392 ELU/ml, а якщо за нею слідувала доза Pfizer, то титр був набагато вищим — 12,906 ELU/ml. У учасників, які спочатку отримали вакцину від Pfizer, а потім AstraZeneca титр антитіл склав 7,133 ELU/ml, а використання тільки вакцини від Pfizer створило найвищі титри антитіл (14,080 ELU / ml). Побічні ефекти після уколів зареєстрували у чотирьох осіб, але не знайшли їх зв’язку з вакцинацією.

Виявилося, що при схемі вакцинації, в якій Pfizer слід за AstraZeneca виробляється в 9 разів більше антитіл, ніж при імунізації тільки Vaxzevria. Варто наголосити, що в дослідженні вакцину від AstraZeneca вводили з інтервалом в 28 днів, а звичайна схема її введення має на увазі 12 тижнів між двома дозами. Найбільший титр антитіл спостерігався у людей, у яких для вакцинації використовували препарат, розроблений Pfizer.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу препаратом AstraZeneca була обмежена в Південній Кореї. Тут припинять колоти цим препаратом людей, що молодші за 50 років.

Джерело: SSRN