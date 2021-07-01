Вакцинацію AstraZeneca обмежили в азійській країні. Фото: IStock

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Вакцинація від коронавірусу препаратом AstraZeneca була обмежена в Південній Кореї.

У країні припинять щепити цією вакциною людей, що молодші за 50 років. Про це повідомляє Корейське агентство з контролю і профілактиці захворювань (KDCA).

Вікову планку підвищили після того, як були зафіксовані два випадки смерті від тромбозу після вакцинації препаратом компанії AstraZeneca. Зазначається, що ті, хто вже отримав щеплення цим препаратом, отримають другу ін'єкцію вакциною Pfizer.

Раніше повідомлялося, що в Південній Кореї 30-річний чоловік помер від тромбозу після щеплення вакциною AstraZeneca. Важкі побічні ефекти у вигляді нудоти та головного болю в нього з’явилися через дев’ять днів після вакцинації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дослідники змішали препарати Pfizer і AstraZeneca — така комбінація забезпечила високу концентрацію антитіл.