Вакцинация. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156843-vakcinaciu-astrazeneca-ogranichili-v-aziatskoy-strane-v-chem-prichina.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca была ограничена в Южной Корее.

В стране перестанут прививать этой вакциной людей, которые младше 50 лет. Об этом сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Возрастную планку повысили после того, как были зафиксированы два случая смерти от тромбоза после вакцинации препаратом компании AstraZeneca. Отмечается, что те, кто уже получил прививку этим препаратом, получат вторую инъекцию вакциной Pfizer.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее 30-летний мужчина умер от тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca. Тяжелые побочные эффекты в виде тошноты и головной боли у него появились спустя девять дней после вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что исследователи смешали препараты Pfizer и AstraZeneca — такая комбинация обеспечила высокую концентрацию антител.