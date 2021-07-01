Безвиз восстановится через две недели – МИД об открытии границ с ЕС. Фото: 24 канал

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Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом (ЕС) может восстановиться через две недели.

В Министерстве иностранных дел (МИД) надеются, что ЕС включит Украину в список стран безопасных для путешествий. Об этом спикер МИД Олег Николенко рассказал в комментарии «Европейской правде».

По данным СМИ в последнем обновлении списка стран, безопасных для путешествий, ЕС добавит 11 или 12 новых, в том числе Молдову, Армению и Азербайджан. В то же время Украина не входит в этот список.

Олег Николенко отметил, что это не политическое решение — оно обусловлено тем, что для оценки использовали устаревшие данные, когда показатели заболеваемости в Украине были выше.

Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией норме, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в данный перечень во время его следующего пересмотра, — сказал представитель МИД.

Он подчеркнул, что даже если бы Украина попала в список безопасных стран, это не означает автоматического открытия границ ЕС, поскольку рекомендация Еврокомиссии не является юридически обязывающей.

Пересмотр списка проводится каждые две недели, поэтому именно тогда Украина получает следующий шанс быть включенной в него. В рекомендации учитывают показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за предыдущие 14 дней, количество тестов и процент положительных тестов среди всех сделанных, а также распространенность в стране мутировавших штаммов.

Напомним, ранее мы сообщали, что паспорта вакцинации могут взаимно признать Украина и Европейский Союз до конца лета 2021 года.

Источник: «Европейская правда»