Украинцы застряли на море в Турции. Фото: Борисполь

https://racurs.ua/n156840-ukraincy-zastryali-na-more-v-turcii-chto-proishodit.html

Ракурс

Рейсы Украина-Турция отложили сразу в нескольких аэропортах по неизвестным причинам.

Известно, что турецкая сторона не предоставляет разрешение на вылет. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Борисполь».

В руководстве аэропорта отмечают, что проблемы возникли по причинам, не зависящим от аэропорта и призвали пассажиров следить за официальной информацией на онлайн-табло. Сейчас перенесены такие рейсы

PS 6237 Киев-Анталия «МАУ» с 2.00 вылет перенесен на 14.00;

PS 6233 Киев-Анталия «МАУ» с 3.00 вылет перенесен на 17.30;

PS 5333 Киев-Анталия «МАУ» с 11.40 вылет перенесен на 18.20;

PS 5331 Киев-Анталия «МАУ» с 5.00 вылет перенесен на 11.00;

QU 4407 Киев-Анталия «Azur Air Ukraine» с 12.30 вылет перенесен 17.40.

Спикер Министерства иностранных дел (МИД) Олег Николенко сообщил, что из-за задержки в Киеве сдвигается вылет рейсов в Анталию в Одессе, Львове, Запорожье и Харькове. Ведомство работает над размещением пассажиров в гостиницах. Люди возмущены — обвиняют во всем туроператоров и руководство аэропортов.

Напомним, ранее мы сообщали, что ПЦР-тест на COVID-19 потребует Турция с 1 июня — с первого дня лета страна изменила требования к въезду иностранных граждан, в том числе и для украинцев.