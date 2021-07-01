Ряд новаций вводятся в Украине с 1 июля, фото: «Спільне»

https://racurs.ua/n156839-pakety-malysha-covid-pasporta-i-proverki-gostruda-novacii-s-1-iulya.html

Ракурс

В Украине с 1 июля вводится ряд новаций.

«Бейби-бокс» или деньги

С сегодняшнего дня родители новорожденных могут вместо «пакета малыша» (помощи в виде набора вещей для ухода за новорожденным) получить денежный эквивалент на банковскую карточку.

До этого такую денежную компенсацию выплачивали только тем родителям, кто по независящим от них обстоятельствам (например, отсутствие «бэби-боксов») не смог получить «пакеты малыша» в течение 30 дней со дня рождения ребенка.

Стоимость «пакета малыша» (а соответственно и размер денежной выплаты) составляет не менее трех прожиточных минимумов для детей до шести лет (с 1 июля это 6 тыс. 39 грн).

К работодателю может прийти инспектор

С сегодняшнего дня Налоговая служба вместе с Госслужбой по вопросам труда могут прийти с проверками к работодателям, чтобы выявить незадекларированных работников. Инспектор труда с такими проверками может прийти к любому работодателю в любой день и время. Инспекторам предоставлено право знакомиться с документами и общаться с сотрудниками.

В случае выявления инспектором неоформленных должным образом работников, работодатель может заплатить штраф в размере 60 тыс. грн, за повторное нарушение — 180 тыс. грн.

В Украине, по данным Министерства экономики, неофициально работают не менее 3 млн человек.

«Бета-тестирование» «ковидных паспортов»

Евросоюз с 1 июля вводит так называемые «ковидные паспорта» — документы с информацией о прививках от COVID-19, отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус или недавно перенесенной болезни.

Украина с сегодняшнего дня начинает «бета-тестирование» своих ковид-сертификатов, которые должны отвечать требованиям Еврокомиссии. В правительстве ранее отмечали, что такие документы можно будет сгенерировать в приложении «Дія», а вскоре — также получать у семейного врача.

Украины пока нет в списке стран, для вакцинированных граждан которых Евросоюз открыл границы. Но соответствующее решение будут пересматривать каждые две недели.

Напомним, в Украине с 1 июля также отменен мораторий на продажу земель сельхозназначения.