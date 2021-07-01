Соцстандарты меняются — как с 1 июля вырастут пенсии и выплаты по безработице, фото — Лига

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С 1 июля 2021 года в Украине в соответствии с законом о госбюджете повышается прожиточный минимум.

С 1 июля прожиточный минимум составит:

для трудоспособных украинцев — 2 тыс. 379 грн;

для детей до 6 лет — 2 тыс. 13 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 2 тыс. 510 грн;

для граждан, утративших трудоспособность — 1 тыс. 854 грн.

К прожиточномуо минимуму подвязаны многие социальные выплаты. Например, увеличатся выплаты по безработице, беременности и родам, одиноким матерям.

Тем, кто получают максимальную помощь по безработице, с 1 июля начислят 9 тыс. 516 грн в месяц. Эта выплата рассчитывается в процентах от среднего дохода за последние шесть месяцев работы и не может превышать четыре прожиточных минимума. До сих пор она составляла 9 тыс. 80 грн.

Кабмин не увеличивает в июле размер минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 6 тыс. грн. Увеличение запланировано в декабре — до 6 тыс. 500 грн.

Пенсии повысят не всем

С 1 июля вырастет минимальная пенсия по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж в связи с ростом прожиточного минимума. Повышение пенсий будет незначительным, а некоторые ранее планируемые выплаты правительство перенесло на осень.

Минимальная пенсия составит 1 тыс. 854 грн. Женщинам, которые работали более 30 лет, и мужчинам, которые работали более 35 лет, за каждый дополнительный год платить 1% от минимальной пенсии, то есть 18 грн 54 коп надбавки к ежемесячной пенсии.

Максимальная пенсия в Украине за период с июля составит 18 тыс. 540 гривен.

Примерно миллиону пенсионеров в июле проиндексируют пенсии. Они получат доплату в размере около 100 грн. Речь идет о тех пенсионерах, которым назначили пенсию в 2018—2020 годах и они не получили доплат в марте 2021 года. Тогда на 11% проиндексировали пенсию восьми миллионам пенсионеров.

Не получат в июле доплату 400 грн пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. Ранее планировалось, что такую ​​доплату введут именно с 1 июля, однако правительство недавно сообщило, что выплаты переносятся на 1 октября из-за недостатка средств.

Пенсионеры, которым 80 и более лет, и дальше будут получать ежемесячную доплату 500 грн.